Holstein Kiel will Auswärtsserie in Düsseldorf ausbauen Holstein Kiel will dem Spitzenduo der 2. Fußball-Bundesliga auf den Fersen bleiben. Im Verfolgerduell bei Fortuna Düsseldorf streben die Norddeutschen am...

t-online.de vor 3 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • ZEIT Online