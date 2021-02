08.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Am 9. Februar 2020 wurden 20 Rückkehrer aus Wuhan in Köpenick unter Am 9. Februar 2020 wurden 20 Rückkehrer aus Wuhan in Köpenick unter Quarantäne gestellt. Das Corona -Virus war auf einmal ganz nah. 👓 Vollständige Meldung