08.02.2021 ( vor 1 Tag )



, Schlamm und Trümmer: Nach dem Gletscherabbruch in Nordindien ist die Zahl der Toten auf 15 gestiegen. Mehrere Menschen werden noch vermisst, darunter Dutzende eingeschlossene Arbeiter in einem Wasserkraftwerk. Kälte , Schlamm und Trümmer: Nach dem Gletscherabbruch in Nordindien ist die Zahl der Toten auf 15 gestiegen. Mehrere Menschen werden noch vermisst, darunter Dutzende eingeschlossene Arbeiter in einem Wasserkraftwerk. 👓 Vollständige Meldung