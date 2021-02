09.02.2021 ( vor 5 Stunden )



Nach einem Brand in einem Großkraftwerk hat Nürnberg den Nach einem Brand in einem Großkraftwerk hat Nürnberg den Katastrophenfall ausgerufen. Die Fernwärmeversorgung ist in Teilen der Stadt beeinträchtigt - und das bei Temperaturen von bis zu minus 16 Grad Celsius. 👓 Vollständige Meldung