09.02.2021 ( vor 8 Stunden )



Verräterische Fußabdrücke: In Hamburg ist ein mutmaßlicher Einbrecher aufgrund seiner Spuren im Verräterische Fußabdrücke: In Hamburg ist ein mutmaßlicher Einbrecher aufgrund seiner Spuren im Schnee überführt worden. So haben Beamte nach einem Einbruch in... 👓 Vollständige Meldung