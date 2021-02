09.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Nun also doch: Die Bundesregierung in Wien greift in Nun also doch: Die Bundesregierung in Wien greift in Tirol durch. Eine Ausreise aus dem von einem Ausbruch der südafrikanischen Corona- Mutation betroffenen Bundesland ist vorübergehend nur noch mit negativem Test möglich. 👓 Vollständige Meldung