Warm anziehen: Frost mit Temperaturen von minus fünf bis minus 15 Grad werden erwartet. In einigen Alpentälern sind auch unter minus 20 Grad möglich.

Der kälteste Ort in Nordrhein-Westfalen in der Nacht zu Mittwoch war Lippstadt bei Paderborn. Minus 23 Grad seien dort gemessen worden, teilte der Deutsche...

Göttingen führt bei tiefster Temperatur in Niedersachsen In Göttingen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Mittwoch mit minus 23, 1 Grad die tiefste Temperatur in Niedersachsen gemessen. Das bestätigte...

