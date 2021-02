11.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Auch in diesem Jahr werden am Auch in diesem Jahr werden am Valentinstag zahllose Blumen verschenkt. Doch die meisten Blumen-Fachhändler dürften wegen des Lockdowns vom ersten wichtigen Geschenktag des Jahres nicht profitieren. Das große Geschäft werden andere machen. 👓 Vollständige Meldung