Martin Schirdewan Nach einem Jahr Pandemie gibt es noch immer keine gemeinsame europäische Strategie der Pandemiebekämpfung. Willkürl… https://t.co/z8QBA5qOYj vor 5 Tagen MADS Hausverwaltung Bayern: Nach Kritik an Corona-Strategie – Wissenschaftler fliegt aus Söders Ethikrat https://t.co/C5Ql7MGvNw via… https://t.co/vR6eriolNK vor 6 Tagen SchwarzeHexe RT @WIRTSCHAFTakut: Wo er recht hat hat er recht. #Kubicki: „Eine wirkliche Strategie, die über die einfältige Schließung & Verbote hinausg… vor 6 Tagen Theo Thewenth Nach Kritik an Corona-Strategie – Wissenschaftler fliegt aus Söders Ethikrat via @welt………weil diese der SACHARGUMEN… https://t.co/b5ViZUMRPI vor 1 Woche Paul Schmidt 🇩🇪 #Bayern: Nach Kritik an Corona-Strategie – Wissenschaftler fliegt aus Söders #Ethikrat https://t.co/vEQ6j4sqD8 via @welt vor 1 Woche Picco Nach Kritik an Corona-Strategie – Wissenschaftler fliegt aus Söders Ethikrat. Kritik kratzt an der Weisheitspatina… https://t.co/tHBIObTALg vor 1 Woche