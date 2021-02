12.02.2021 ( vor 2 Stunden )



„Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas jemals wieder passiert“, sagt die frühere amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley über ihren Ex-Chef „Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas jemals wieder passiert“, sagt die frühere amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley über ihren Ex-Chef Donald Trump . Allerdings verteidigt sie ihn auch in einer Sache. 👓 Vollständige Meldung