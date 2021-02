12.02.2021 ( vor 1 Woche )



Bewohner des nigerianischen Niger-Deltas werfen dem Ölkonzern Shell vor, Böden und Gewässer in der Region verunreinigt zu haben. Sie dürfen das Unternehmen nun in Großbritannien verklagen. Bewohner des nigerianischen Niger-Deltas werfen dem Ölkonzern Shell vor, Böden und Gewässer in der Region verunreinigt zu haben. Sie dürfen das Unternehmen nun in Großbritannien verklagen. 👓 Vollständige Meldung