12.02.2021 ( vor 2 Stunden )



In acht Jahren Amtszeit hat es Ex-US-Präsident Obama nicht geschafft, das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen. Nun nahm sich Joe Biden der Aufgabe an und leitete zunächst eine Prüfung des Lagers ein. 👓 Vollständige Meldung