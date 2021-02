15.02.2021 ( vor 5 Tagen )



Christoph Ploß, Vorsitzender des Hamburger Landesverbands der CDU und Merz-Anhänger, will eine Christoph Ploß, Vorsitzender des Hamburger Landesverbands der CDU und Merz-Anhänger, will eine Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl vermeiden. Große Unterschiede gebe es in fünf Bereichen. 👓 Vollständige Meldung