15.02.2021 ( vor 5 Stunden )



Tausende Menschen haben in Myanmar erneut gegen den Putsch in ihrem Land demonstriert. Bei einer Großkundgebung in der Stadt Mandalay sollen Berichten zufolge Schüsse gefallen sein.