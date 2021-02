15.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Frage, ob man an Die Frage, ob man an Ostern wieder verreisen darf, entzweit Regierung und Länderchefs. Die Bundesregierung will noch nichts versprechen, andere sehen "definitiv" eine Perspektive. Die Hoteliers sind empört. 👓 Vollständige Meldung