15.02.2021 ( vor 2 Stunden )



Wo an Wo an Rosenmontag sonst Kamelle und Bützchen verteilt werden, blieb es in den Karnevals- und Faschings-Hochburgen wegen Corona weitgehend still. Doch so ganz wollen sich die Jecken die 5. Jahreszeit in Köln, Mainz oder Düsseldorf nicht vermiesen lassen. 👓 Vollständige Meldung