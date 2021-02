Was für ein Fußballabend. Arminia Bielefeld fährt im Münchner Schneegestöber mit geschlauchten, dezimierten und fehlerhaften Bayern lange Schlitten. Am Ende...

Fußball-Profi David Alaba vom FC Bayern München wird womöglich nach langem Rätselraten an diesem Dienstag über seine Zukunftspläne aufklären. Der deutsche...

Ganz wilde Partie in München: Im Schneegestöber der ersten Hälfte führt Arminia Bielefeld gegen den müden "Sextuple"-Sieger FC Bayern. Nach der Pause wachen...

Vier Tage nach dem Sieg bei der Klub-WM liefern sich der FC Bayern und Arminia Bielefeld ein unterhaltsames 3:3. In der ersten Halbzeit hadern die Münchner mit...