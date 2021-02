16.02.2021 ( vor 5 Stunden )



Wissenschaft muss objektiv sein – gerade in Zeiten wie diesen. Denn in Krisensituationen boomen Haltungen, deren Kompromisslosigkeit die Wissenschaft muss objektiv sein – gerade in Zeiten wie diesen. Denn in Krisensituationen boomen Haltungen, deren Kompromisslosigkeit die Demokratie untergräbt. Insbesondere ein Dogma bestimmt schon jetzt die deutsche Corona-Politik. Ein Gastbeitrag. 👓 Vollständige Meldung