LiMA Socialbot Seminar 2020 RB Leipzig verliert gegen FC Liverpool in der Champions League: Schnelle Beine, langsamer Kopf RB Leipzig setzte im… https://t.co/4x3jd8m4Ca vor 2 Stunden Epoch Times DE Champions League: Leipzig verliert Hinspiel gegen Liverpool https://t.co/Psthhqw6PH vor 2 Stunden NachTwit Leipzig schenkt Klopps FC Liverpool den Sieg https://t.co/WEQ77uKIt9 -- Empfohlen von WELT News für Android https://t.co/UdsV2zWOe9 vor 3 Stunden Prokdus-Gesundheit Leipzig verliert in der Champions League gegen Liverpool: Schnelle Beine, langsamer Kopf - DER SPIEGEL… https://t.co/Vcx0r0VDvy vor 3 Stunden Berliner-Sonntagsblatt Champions League: Leipzig verliert Hinspiel gegen Liverpool https://t.co/VWw1ax3Qrs via @RedaktionNews vor 4 Stunden WELT Leipzig schenkt Klopps FC Liverpool den Sieg https://t.co/hLLFDZdMmk https://t.co/Rh5CTS6oO8 vor 4 Stunden