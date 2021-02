17.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Kurz vor Ende ihrer Amtszeit wächst die Kritik an der Kanzlerin. Dabei ist die Strategie des vorsichtigen Abtastens vollkommen in Ordnung. Denn stets ist zu fragen, wohin eine grundsätzlich andere Politik geführt hätte.