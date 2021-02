dgh_de RT @Karl_Lauterbach: Entwicklung war in BW, Berlin und Köln schon länger klar. Lockdown reicht gerade, die Ursprungsvariante zu bremsen, di… vor 1 Minute Mari Ich befürchte: 💩🔜 fan https://t.co/Nb7x1WaWkr vor 1 Minute JesusRGarcia RT @derspiegel: Die ansteckendere Corona-Variante aus Großbritannien macht bei den Neuinfektionen in Deutschland inzwischen einen deutlich… vor 2 Minuten Angelina Stone 🌼🌸🌼 RT @NatalieGrams: Der Anteil der britischer Mutante #B117 in Deutschland liegt jetzt bei mehr als 20 Prozent. Wenn uns das mal vorher jeman… vor 3 Minuten Alexander Schmitz RT @Karl_Lauterbach: Entwicklung war in BW, Berlin und Köln schon länger klar. Lockdown reicht gerade, die Ursprungsvariante zu bremsen, di… vor 3 Minuten Irgendwie Anders RT @SPIEGEL_EIL: Die ansteckendere Corona-Variante aus Großbritannien macht bei den Neuinfektionen in Deutschland inzwischen mehr als 20 Pr… vor 3 Minuten