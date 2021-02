17.02.2021 ( vor 1 Tag )



So sah der politische So sah der politische Aschermittwoch noch nie aus: Keine Zuschauer, dafür ein alles bestimmendes Thema: die Corona-Pandemie. In den Reden aller Parteien war sie zentral, und alle haben unterschiedliche Ideen für das weitere Vorgehen. 👓 Vollständige Meldung