17.02.2021 ( vor 8 Stunden )



Er fühlte sich offenbar nicht gut: Der 99-jährige Prinz Philip hat sich nach Angaben des britischen Königshauses bereits am Dienstagabend in eine Londoner Klinik begeben. Er fühlte sich offenbar nicht gut: Der 99-jährige Prinz Philip hat sich nach Angaben des britischen Königshauses bereits am Dienstagabend in eine Londoner Klinik begeben. 👓 Vollständige Meldung