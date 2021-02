17.02.2021 ( vor 5 Tagen )



Der 99-jährige Ehemann von Königin Elisabeth musste in der Vergangenheit immer wieder in Kliniken behandelt werden. Nun ist er dort erneut zur "Beobachtung und Erholung". Der 99-jährige Ehemann von Königin Elisabeth musste in der Vergangenheit immer wieder in Kliniken behandelt werden. Nun ist er dort erneut zur "Beobachtung und Erholung". 👓 Vollständige Meldung