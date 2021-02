Berlin (dpa) - "Das ist total out, das ist Hippieshit, aber ich sag es laut: Ich liebe Liebe zu dritt" - Fans haben bei diesen Zeilen sofort ihren französischen...

Seit den 80er Jahren lebte die Französin Cactus in Berlin. Einem größeren Publikum wird sie durch die Band Stereo Total bekannt. Doch sie arbeitet auch als...

Berlin (dpa) - Die Künstlerin und Musikerin Françoise Cactus ist tot. Sie starb am Mittwoch nach langer Krankheit in Berlin, wie ihr Management der Deutschen...

