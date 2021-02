Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 21 Stunden



Nasa-Rover Perseverance: Jezero in Bosnien und auf dem Mars 01:55 Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll der US-Rover "Perseverance" an diesem Donnerstag auf dem Mars landen. Es wird ein historischer Tag für die 1.000 Bosnier, die in dem Dorf Jezero in Bosnien leben