Mit einem Gesetzesentwurf will eine Bürgerinitiative den Autoverkehr in Berlin drastisch einschränken. Mit einem Gesetzesentwurf will eine Bürgerinitiative den Autoverkehr in Berlin drastisch einschränken. Autofahrten wären nur noch im Ausnahmefall erlaubt. Nach zehn Jahren soll sich die Zahl der gestatteten Fahrten nochmal halbieren. 👓 Vollständige Meldung