3. Liga komplett live bei MagentaSport - Ein aufgeräumter Dresdner Trainer Kauczinski in der Interview-Reihe "3. Liga Top Thema" / Kauczinski: "Ich bilde mir auf meinen Job nichts ein." MagentaSport: München (ots) - Markus Kauczinski feiert seinen 51. Geburtstag am Samstag in Zwickau. Aber trotz einer Art Klub-Freundschaft ist nicht zu...

Presseportal vor 7 Stunden - Pressemitteilungen