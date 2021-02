JULY_KIND be Wer Bauland verknappt, hilft den Besserverdienenden https://t.co/ghW7xc9jxx via @zeitonline vor 6 Tagen Gaby Petry🇩🇪🇳🇿 Wer Bauland verknappt, hilft den Besserverdienenden https://t.co/EkSbQTd6R5 via @zeitonline vor 6 Tagen Gefr Kamnitzer RT @DieMone37: Ähnliche Gedanken gab's Ende der 80er auch schon mal. Wer Bauland verknappt, hilft den Besserverdienenden https://t.co/GOQU3… vor 6 Tagen Steini RT @DieMone37: Ähnliche Gedanken gab's Ende der 80er auch schon mal. Wer Bauland verknappt, hilft den Besserverdienenden https://t.co/GOQU3… vor 6 Tagen Marco Herrmann Einfamilienhaus: Wer Bauland verknappt, hilft den Besserverdienenden https://t.co/stV1YIFKXR vor 6 Tagen Beate Andes Wer Bauland verknappt, hilft den Besserverdienenden https://t.co/RKIP1iRCZI via @zeitonline vor 6 Tagen