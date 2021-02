20.02.2021 ( vor 6 Stunden )



In Flensburg gilt seit heute eine nächtliche Ausgangssperre. Zudem sollen Anwohner nur noch Kontakt mit dem eigenen Haushalt haben. Weil sich Corona-Mutationen in der Stadt immer weiter ausbreiten, will Dänemark mehrere Grenzübergänge schließen.