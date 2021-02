19.02.2021 ( vor 2 Tagen )

> Vor neun Jahren landete der bislang letzte Nasa- Rover auf dem Mars. Jetzt ist mit « Perseverance » ein deutlich ausgefeilterer Roboter dazu gekommen. Die Nasa sagt: Die Mission hat gerade erst begonnen. Washington (dpa) - Der US-Rover «Perseverance» ist erfolgreich auf dem Mars gelandet. « Landung bestätigt», hieß es aus dem Kontrollzentrum der US-Raumfahrtbehörde Nasa im kalifornischen Pasadena - und unter den Ingenieuren und Wissenschaftlern brandete Applaus und Jubel auf. Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 — NASA (@NASA) February 18, 2021 Schon wenige Minuten nach der Landung schickte «Perseverance»...