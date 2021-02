Rita Siebrecht NUR DIE FORTSCHRITTE BEI MENSCHENRECHTEN UND TIERSCHUTZ WACHSEN NICHT! Verschiebungen in der Weltwirtschaft: Deuts… https://t.co/8Q9NwoCJC0 vor 10 Minuten Markus van de Weyer Verschiebungen in der Weltwirtschaft: Deutschlands Handel mit China wächst trotz Corona https://t.co/VQdqXbzQ8L via @derspiegel vor 14 Minuten Manfred Gantner Deutschland: Handel mit China wächst trotz Corona vor 28 Minuten 38Parrots Die 2020-er Statistik des Handels mit China ist ziemlich beeindruckend, vor allem angesichts des Rückgangs der USA-… https://t.co/xZTfLzTJGp vor 38 Minuten