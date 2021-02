22.02.2021 ( vor 53 Minuten )



Die AS Monaco gewinnt das Top-Spiel in der Ligue 1 bei PSG und schließt damit in der Tabelle zu den Parisern auf. Trainer Niko Kovac will vom Meistertitel aber nichts wissen.