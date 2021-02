23.02.2021 ( vor 6 Stunden )



In mehreren Bundesländern dürfen Kunden ab März wieder in Baumärkten und Gärtnereien einkaufen gehen. Baden-Württemberg kritisiert die Lockerung – vor allem in Bayern. In mehreren Bundesländern dürfen Kunden ab März wieder in Baumärkten und Gärtnereien einkaufen gehen. Baden-Württemberg kritisiert die Lockerung – vor allem in Bayern. 👓 Vollständige Meldung