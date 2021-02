Corona-Pandemie: Ein Drittel der Deutschen will sich nicht impfen lassen

24.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Mehr als 68.000 Menschen in Deutschland sind an oder infolge des Mehr als 68.000 Menschen in Deutschland sind an oder infolge des Coronavirus gestorben – trotzdem sehen viele Bürger Impfungen kritisch. Die Vorbehalte haben laut einer Studie häufig erfolgsorientierte Menschen. 👓 Vollständige Meldung