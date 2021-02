24.02.2021 ( vor 9 Stunden )



Er soll Chef der Terrorgruppe IS in Deutschland gewesen sein: Nun hat das Oberlandesgericht Celle den IS-Chefanwerber Er soll Chef der Terrorgruppe IS in Deutschland gewesen sein: Nun hat das Oberlandesgericht Celle den IS-Chefanwerber Abu Walaa zu zehneinhalb Jahre Haft verurteilt. 👓 Vollständige Meldung