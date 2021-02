25.02.2021 ( vor 3 Stunden )



In einer Studie zu den In einer Studie zu den Corona -Infektionen, die in den Sommerferien 2020 aus dem Ausland eingeschleppt wurden, kommt das RKI zu überraschenden Ergebnissen. Einige davon geben der Reiseindustrie gute Argumente an die Hand. 👓 Vollständige Meldung