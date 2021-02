26.02.2021 ( vor 1 Stunde )



Noch bis vor wenigen Wochen ging es in den USA mit den Noch bis vor wenigen Wochen ging es in den USA mit den Impfungen kaum voran, nun schaltet das Land den Turbo ein. Die Impfungen haben die Marke von 50 Millionen überschritten. Die USA liegen damit „Wochen“ vor dem angestrebten Zeitplan, so US-Präsident Biden 👓 Vollständige Meldung