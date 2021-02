Die seit fünf Spielen andauernde Siegesserie der Südhessen ist an der Weser gerissen. Trotz Führung verlor Frankfurt bei Werder und verpasst damit Platz drei....

Bremen (dpa) - Die Positivserie von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga ist vorbei. Der Champions-League-Kandidat verlor am Freitagabend mit 1:2 (1:0)...