Fußball-Trainer Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea die Chance verpasst, im Rennen um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte zu holen und in der...

Fußball-Trainer Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea die Chance verpasst, im Rennen um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte zu holen und in der...

Tuchel vor Duell mit ManUnited: "Wir werden das nutzen" Thomas Tuchel mag neu in der Premier League, mit Manchester United hat der Trainer aber schon seine Erfahrungen gemacht - und auf diese will er nun in der...

kicker vor 1 Tag - Sport