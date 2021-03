Mehr Druck durch Corona - Der Stress auf der Straße tötete ihn: Trucker Lars stirbt mit nur 33 Jahren an Herzinfarkt Der Lkw-Fahrer Lars Rempt ist erst 33 Jahre alt, als er auf einer Tour einen Herzinfarkt erleidet und stirbt. Seine Familie macht den zunehmenden Stress auf den...

Focus Online vor 1 Woche - Vermischtes





Gefährlicher Tourismus in Tansania: Er will mit Staatsgebeten und Ingwer das Coronavirus vertreiben Immer mehr Menschen sterben an Covid-19, aber Tansanias Präsident leugnet, dass die Krankheit gefährlich ist. Er rät zu beten. Dabei scheint es vor allem...

Basler Zeitung vor 1 Woche - Top