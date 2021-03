01.03.2021 ( vor 8 Stunden )



An der Grenze zu Tschechien und Tirol werden die Autofahrer aus Sorge vor den ansteckenderen An der Grenze zu Tschechien und Tirol werden die Autofahrer aus Sorge vor den ansteckenderen Coronavirus -Varianten kontrolliert. An der Grenze zu Moselle will man das vorerst nicht so machen. Warum? 👓 Vollständige Meldung