02.03.2021 ( vor 3 Stunden )



In Österreich ist die In Österreich ist die Inzidenz mehr als doppelt so hoch wie hierzulande, und sie steigt. Dennoch lockert Wien weiter. Eine Testoffensive und regionale Maßnahmen sollen das Land aus der Pandemie führen. Auch Virologen sehen keine Alternative mehr. 👓 Vollständige Meldung