HansFalk RT @ulfposh: Nun dürfte Meuthen von der „Flügel“-Anhängerschaft, die auf den Verfassungsschutz pfeift, wegen nutzloser „Anbiederung“ an das… vor 4 Minuten WELT Die Einstufung als „Verdachtsfall“ trifft die AfD hart https://t.co/LwQdLWfXyH https://t.co/zwku7tm3Lb vor 30 Minuten Bösmensch RT @ulfposh: Nun dürfte Meuthen von der „Flügel“-Anhängerschaft, die auf den Verfassungsschutz pfeift, wegen nutzloser „Anbiederung“ an das… vor 1 Stunde Krissi 🇮🇹🇩🇪 RT @ulfposh: Nun dürfte Meuthen von der „Flügel“-Anhängerschaft, die auf den Verfassungsschutz pfeift, wegen nutzloser „Anbiederung“ an das… vor 1 Stunde Johannes Altmeyer RT @Matthias_Kamann: "Verdachtsfall" - präzise Einstufung. Mein Kommentar zu #AfD und #Verfassungsschutz auf @welt: https://t.co/Z142vxLFie vor 1 Stunde WELT RT @ulfposh: Nun dürfte Meuthen von der „Flügel“-Anhängerschaft, die auf den Verfassungsschutz pfeift, wegen nutzloser „Anbiederung“ an das… vor 2 Stunden