etailment RT @ovoss: Online goes Offline: Amazons kassenlose Läden kommen nach Europa, den Auftakt macht London https://t.co/UKVbZ8d6mb vor 14 Minuten Aschentonne RT @welt: Amazon eröffnet ersten Laden ohne Kassen in Europa https://t.co/vyyd4vkMLR https://t.co/McKC2AlH3d vor 19 Minuten Oliver Voss Online goes Offline: Amazons kassenlose Läden kommen nach Europa, den Auftakt macht London https://t.co/UKVbZ8d6mb vor 24 Minuten Dirk Elsner RT @klotzbrocken: Amazon: Konzern eröffnet in London ersten Laden ohne Kassen in Europa https://t.co/kYQir2U1It vor 27 Minuten INTERNET WORLD Amazon eröffnet in London ersten Laden ohne Kassen in Europa https://t.co/Xq5ozBT2HU vor 35 Minuten Markus van de Weyer Filiale in London: Amazon eröffnet ersten Supermarkt ohne Kassen in Europa https://t.co/RofilXwF3Z via @derspiegel vor 53 Minuten