Seit über zwei Wochen befindet sich Prinz Philip im Krankenhaus. Dass er dort am Herzen operiert werden soll, hatte bisher niemand auf dem Zettel. Nun jedoch...

Buckingham-Palast: Prinz Philip erfolgreich am Herzen operiert Der 99-Jährige wird in der Bartholomew's-Klinik in London behandelt, einem renommierten Herzzentrum. Wenn alles gut verläuft, darf Prinz Philip in einigen...

Deutsche Welle vor 6 Stunden - Welt