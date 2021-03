05.03.2021 ( vor 2 Tagen )



So etwas hat es in Deutschland noch nicht gegeben: Die fast 1000 Meter lange Lennetalbrücke wurde verschoben. Es ist der Höhepunkt einer achtjährigen Baustelle an der A45 bei Hagen.