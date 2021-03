Sportschau Sportnews FC Schalke 04 spielt nur Remis gegen FSV Mainz 05: So würde es auch in der zweiten Liga schwer… https://t.co/ddlKbRGPWV vor 37 Minuten Christian Lehmann Kannste dir nicht ausdenken. https://t.co/g1s6FY9vJT vor 43 Minuten OctaviusVitoria FC Schalke 04 spielt nur Remis gegen FSV Mainz 05: So würde es auch in der zweiten Liga schwer vor 57 Minuten BrennenFlorance FC Schalke 04 spielt nur Remis gegen FSV Mainz 05: So würde es auch in der zweiten Liga schwer vor 1 Stunde Deutschland Germany FC Schalke 04 spielt nur Remis gegen FSV Mainz 05: So würde es auch in der zweiten Liga schwer… https://t.co/vgwSSzjIFz vor 2 Stunden jojoclub RT @SPIEGEL_Top: FC Schalke 04 spielt nur Remis gegen FSV Mainz 05: So würde es auch in der zweiten Liga schwer https://t.co/dNCHlonSJm htt… vor 2 Stunden