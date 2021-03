07.03.2021 ( vor 12 Stunden )



Ein Auto ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg aus bislang unbekannter Ursache auf dem Dach gelandet. Ein Mensch wurde am frühen Sonntagmorgen... Ein Auto ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg aus bislang unbekannter Ursache auf dem Dach gelandet. Ein Mensch wurde am frühen Sonntagmorgen... 👓 Vollständige Meldung