08.03.2021 ( vor 15 Stunden )



In die In die Debatte um Wolfgang Thierse schaltet sich nun auch ein Sohn Willy Brandts ein. In einem Gastbeitrag kritisiert Peter Brandt das Verhalten von SPD-Chefin Esken und Kevin Kühnert. Diese hätten sich von einem Großteil der Parteimitglieder distanziert. 👓 Vollständige Meldung